Икра была под подушкой, в ванной: испанский судья ФИФА вспомнил, как судил матч в Киеве

По словам Итурральде Гонсалеса, это был самый странный случай в его карьере судьи.

Бывший арбитр ФИФА, испанец Итурральде Гонсалес в интервью радио Cadena Ser вспомнил свой опыт работы на матче Лиги Чемпионов в Киеве.

"Я судил матч в Киеве после знаменитой истории с норковыми шубами с арбитром Антонио Хесусом Лопесом Ньето.

Мне предоставили номер в отеле, который был больше моего дома. Я увидел, что по всему номеру лежали банки с икрой — под подушками, в холодильнике, в ванной.

Я разрешил своим помощникам взять только по одной банке", — приводит слова Гонсалеса источникю

Если верить статистике, Гонсалес судил в Киеве один раз – в 2002 году в рамках первого тура ЛЧ работал на матче Динамо – Ньюкасл, который закончился победой киевлян со счетом 2:0

Напомним, история с Антонио Лопесом Ньето, о которой вспоминал Итурральде Гонсалес произошла в сентябре 1995 года. Тогда после матча Динамо - Панатинаикос, который завершился победой киевлян, рефери признался, что представители украинского клуба предложили ему взятку в размере 30 тысяч долларов США и две норковые шубы в обмен на то, чтобы он повлиял на исход встречи. КДК УЕФА после этого скандала снял динамовцев с турнира и отстранил на один еврокубковый сезон.