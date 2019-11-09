Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Икра была под подушкой, в ванной: испанский судья ФИФА вспомнил, как судил матч в Киеве

Комментариев: 1
По словам Итурральде Гонсалеса, это был самый странный случай в его карьере судьи.
Итурральде Гонсалес
Итурральде Гонсалес

Бывший арбитр ФИФА, испанец Итурральде Гонсалес в интервью радио Cadena Ser вспомнил свой опыт работы на матче Лиги Чемпионов в Киеве.

"Я судил матч в Киеве после знаменитой истории с норковыми шубами с арбитром Антонио Хесусом Лопесом Ньето.

Мне предоставили номер в отеле, который был больше моего дома. Я увидел, что по всему номеру лежали банки с икрой — под подушками, в холодильнике, в ванной.

Я разрешил своим помощникам взять только по одной банке", — приводит слова Гонсалеса источникю

Если верить статистике, Гонсалес судил в Киеве один раз – в 2002 году в рамках первого тура ЛЧ работал на матче Динамо – Ньюкасл, который закончился победой киевлян со счетом 2:0

Напомним, история с Антонио Лопесом Ньето, о которой вспоминал Итурральде Гонсалес произошла в сентябре 1995 года. Тогда после матча Динамо - Панатинаикос, который завершился победой киевлян, рефери признался, что представители украинского клуба предложили ему взятку в размере 30 тысяч долларов США и две норковые шубы в обмен на то, чтобы он повлиял на исход встречи. КДК УЕФА после этого скандала снял динамовцев с турнира и отстранил на один еврокубковый сезон.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  09.11.2019, 13:53
Оценка:  0
гость
Узнаю украинцев. Даже в мелочах они верны себе: хотели за зрасте завербовать судью !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь