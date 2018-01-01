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Финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

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В разговоре с партнерами такой вариант звучит как решенный.
Финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

УЕФА сообщил потенциальным коммерческим партнерам, что финал Лиги чемпионов 2014 года впервые в истории пройдет за пределами Европы, а именно в США.

Как сообщает The Morning Consult, швейцарское агентство, представляющее коммерческие интересы УЕФА, начало консультации с потенциальными партнерами за океаном. Причем, разговоры ведутся как и принятом решении. Предпочтительным местом для финала является стадион MetLife в Нью-Джерси 

В УЕФА и швейцарском агентстве не отреагировали на запрос с просьбой подтвердить информацию.

Напомним, что уже определены места проведения финалов до 2023 года. В 2020 году финал пройдет в Стамбуле, в 2021-м – в Санкт-Петербурге, в 2022-м – в Мюнхене, в 2023-м – в Лондоне.

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