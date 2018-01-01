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Рэмси - о голе Локомотиву: Я извинился перед Роналду

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Валлиец хотел наверняка забить.
Аарон Рэмси
Аарон Рэмси
Getty Images

Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмзи принес извинения перед Криштиану Роналду за гол в матче с Локомотивом (2:1) в Лиге чемпионов.

Валлиец добил мяч в пустые с линии ворота, после удара португальца со штрафного удара.

“Я подумал, что вратарь был ближе ко мне, что у него есть шанс достать мяч и выбить его с ворот. Мои инстинкты взяли верх, хотел, чтобы мяч точно пересек линию.

Я извинился перед Кришитану за то, что помешал ему забить“, - цитирует Рэмси Goal.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Отметим, что Роналду не пожал руку главному тренеру Ювентуса.

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Теги: Аарон Рэмси, Ювентус, Локомотив, Лига чемпионов
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