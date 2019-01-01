Тайсон - лучший игрок Шахтера в матче против Динамо Загреб по версии InStat

Бразилец провел на поле все 90 минут поединка.

Тайсон в матче против Динамо Загреб ФК Шахтер Донецк

Известный аналитический портал InStat выставил оценки игрокам донецкого Шахтера за матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского Динамо.

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Самую высокую оценку получил полузащитник “горняков“ Тайсон - 317 баллов. За 90 минут игрового времени бразилец выполнил 121 ТТД при браке 18%. В активе 31-летнего футболиста шесть острых передач, четыре удачные обводки и девять выигранных единоборств.

Отметим, что в тройку лучших игроков также вошли нападающий Мораес (314 баллов) и полузащитник Алан Патрик (298 баллов).

Напомним, Шахтер вырвал ничью в матче против Динамо Загреб (3:3).

Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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