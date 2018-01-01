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Тухель: В матче против Брюгге мы не обошлись без мучений

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Немецкий специалист отметил, что его подопечные допустили много ошибок в матче Лиги чемпионов.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал минимальную победы его команды в матче четвертого тура Лиги чемпионов против Брюгге.

“В Лиге чемпионов иногда приходится помучиться. Брюгге не проигрывал около 25 матчей, после чего дважды проиграл нам. Против такой команды все не может пройти без некоторых мучений.

“В первые 15 минут мы слишком часто дарили мяч сопернику. Впоследствии нам удавалось лучше контролировать их контратаки. Но затем мы снова начали допускать ошибаться.

После пенальти мне казалось, что мы играем с некоторой опаской, что можем упустить победу, поскольку сопернику нечего терять. Было сложно“, - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Смотрите также видео гола и обзор матча ПСЖ - Брюгге.

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Теги: футбол, Томас Тухель, Лига чемпионов, ПСЖ
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