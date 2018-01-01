ПСЖ - Брюгге 1:0 видео гола и обзор матча ЛЧ

Мауро Икарди принес парижанам победу и досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов.

ПСЖ - Брюгге: видео гола twitter.com/psg_inside

ПСЖ на своем поле обыграл Брюгге в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в этом поединке забил аргентинский форвард парижан Мауро Икарди на 22-й минуте встречи. Стоит отметить, что Брюгге мог сравнять счет на 76-й минуте, но Дианье не реализовал пенальти.

Победа над Брюгге обеспечила ПСЖ досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ - Брюгге:

ПСЖ - Брюгге 1:0

Гол: Икарди, 22.

ПСЖ: Навас - Бернат, Кимпембе, Тиаго Силва, Маркиньос - Дагба, Ди Мария, Верратти (Сарабия, 90), Гуйе - Мбаппе (Дракслер, 83), Икарди (Кавани, 72).

Брюгге: Миньоле - Рикка, Дели, Мехеле, Коссуну - Альварес, Ритс (Де Кетелар, 86), Бонавентуре, Ванакен, Диатта (Схрейверс, 77) - Окереке (Дьянь, 66).

Предупреждения: Верратти, Силва - Баланта.

На 76-й минуте Дианье (Брюгге) не реализовал пенальтию