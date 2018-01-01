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Бонуччи: Мы достигли первой цели сезона

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Защитник туринского клуба отметил, что теперь его команда будет думать о чемпионате Италии.
Леонардо Бонуччи
Леонардо Бонуччи
Getty Images

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи прокомментировал выездную победу над Локомотивом (1:2) в рамках матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы достигли первой цели сезона. Нужно насладиться этой победой, потому что поединкам, выигранным таким образом, стоит только поучиться. С завтрашнего дня мы думаем о серии А", - написал итальянец на своей странице в Twitter.

Напомним, благодаря победе над Локомотивом Ювентус досрочно пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Смотрите также видео голов и обзор матча Локомотив - Ювентус.

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Теги: футбол, Леонардо Бонуччи, Ювентус, Локомотив, Лига чемпионов
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