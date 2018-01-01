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Црвена Звезда - Тоттенхэм 0:4 видео голов и обзор матча Лиши чемпионов

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"Шпоры" не оставили сербскому клубу ни единого шанса.

Црвена Звезда - Тоттенхэм: видео голов
Црвена Звезда - Тоттенхэм: видео голов
Getty Images

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм на выезде обыграл Црвену Звезду.

"Шпоры" разгромили своего соперника, забив четыре безответных гола в ворота белградского клуба.

Смотрите видео голов и обзор матча Црвена Звезда - Тоттенхэм:

Црвена Звезда - Тоттенхэм 0:4
Голы: Ло Чельсо, 34, Сон Хын Мин, 57, 61, Эриксен, 85.

Црвена Звезда: Борян - Гобелич (Жандер, 46), Дегенек, Родич, Милунович - Марин, Йованчич (Каньяс, 62), Ван Ла Парра, Петрович, Гарсия (Боакье, 67) - Павков.

Тоттенхэм: Гассанига - Дайер, Фойт, Роуз, Санчес - Сон Хын Мин (Сессеньон, 75), Ндомбеле, Алли (Эриксен, 62), Ло Чельсо (Скипп, 86), Сиссоко - Кейн.

Предупреждения: Петрович - Дайер, Скипп.

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Теги: Црвена Звезда, Тоттенхэм, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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