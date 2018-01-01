Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Байер - Атлетико 2:1 видео голов и обзор матча ЛЧ

Комментариев: 0
Леверкузенский клуб сумел обыграть Атлетико в матче Лиги чемпионов.

Байер - Атлетико: видео голов
Байер - Атлетико: видео голов
Getty Images

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов леверкузенский Байер на своем поле обыграл мадридский Атлетико.

"Матрасники" проигрывали в два мяча уже в начале второго тайма, и только один гол сумели отыграть.

Смотрите видео голов и обзор матча Байер - Атлетико:

Байер - Атлетико 2:1
Голы: Томас, 41 (аг), Фолланд, 55 - Мората, 90+4

Байер: Градецки - Венделл (Ретсос, 81), Бендер, Вайзер, Та - Хавертц (Драгович, 88), Демирбай, Амири, Бельараби, Арангис (Баумгартлингер, 64) - Фолланд.

Атлетико: Облак - Лоди (Лемар, 52), Арьяс, Эрмосо, Фелипе - Корреа (Эррера, 70), Коке, Сауль, Томас - Диего Коста (Витоло, 61), Мората.

Предупреждения: Вайзер, Беллараби, Та - Облак, Мората.

Поделись:
Теги: Байер, Байер Леверкузен, Атлетико, Атлетико Мадрид, Лига Чемпионов, футбол, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь