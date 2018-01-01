Байер - Атлетико 2:1 видео голов и обзор матча ЛЧ

Леверкузенский клуб сумел обыграть Атлетико в матче Лиги чемпионов.

Байер - Атлетико: видео голов Getty Images

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов леверкузенский Байер на своем поле обыграл мадридский Атлетико.

"Матрасники" проигрывали в два мяча уже в начале второго тайма, и только один гол сумели отыграть.

Смотрите видео голов и обзор матча Байер - Атлетико:

Байер - Атлетико 2:1

Голы: Томас, 41 (аг), Фолланд, 55 - Мората, 90+4

Байер: Градецки - Венделл (Ретсос, 81), Бендер, Вайзер, Та - Хавертц (Драгович, 88), Демирбай, Амири, Бельараби, Арангис (Баумгартлингер, 64) - Фолланд.

Атлетико: Облак - Лоди (Лемар, 52), Арьяс, Эрмосо, Фелипе - Корреа (Эррера, 70), Коке, Сауль, Томас - Диего Коста (Витоло, 61), Мората.

Предупреждения: Вайзер, Беллараби, Та - Облак, Мората.