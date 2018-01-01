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Локомотив - Ювентус 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Ювентус вырвал победу над Локомотивом в компенсированное время.

Локомотив - Ювентус: видео голов
Локомотив - Ювентус: видео голов
twitter.com/juventusfc

Туринский Ювентус на выезде сумел обыграть московский Локомотив в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Старая сеньора" открыла счет на 4-й минуте встречи, но "железнодорожники" восстановили паритет уже через 8 минут. До последних минут встречи счет сохранялся равным, но Дуглас Коста, получивший пас пяткой от Игуаина, в компенсированное время добыл Ювентусу победу.

Благодаря этому туринцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Смотрите видео голов и обзор матча Локомотив - Ювентус:

Локомотив - Ювентус 1:2
Голы: Ал. Миранчук, 12 - Рэмзи, 4; Дуглас Коста, 93

Локомотив: Гильерме - Игнатье, Хеведес, Чорлука, Рыбус - Жемалетдинов (Мурило, 81), Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу (Коломейцев, 85) - Ал. Миранчук, Эдер.

Ювентус: Щенсны - Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро - Хедира (Дуглас Коста, 70), Пьянич, Рабьо - Рэмзи (Бентакур, 64), Игуаин, Роналду (Дибала, 81)

Предупреждения: Рыбус - Бонуччи, Дуглас Коста

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Теги: Ювентус, Локомотив, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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