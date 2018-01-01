Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Скилл дня в ЛЧ: Шикарный пас пяткой Игуаина, который привел к победному голу

Комментариев: 0
Аргентинец очень эффектно отпасовал на Косту и помог Ювентусу одержать победу в матче Лиги чемпионов.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
twitter.com/juventusfc

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус на выезде вырвал победу над Локомотивом.

Решающий гол был забит в конце матча усилиями Дугласа Косты и благодаря шикарному пасу Гонсало Игуаина.

Вначале вингер туринцев сместился с фланга в центр, затем отдал пас Игуаину, который первым касанием пятки вернул его обратно бразильцу. Коста совершил сольный проход в штрафную москвичей и точным ударом поразил ворота соперника.

УЕФА назвал пас Игуаина лучшим скиллом дня в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче против Локомотива.

Поделись:
Теги: Гонсало Игуаин, Лига Чемпионов, Ювентус, Локомотив, футбол, УЕФА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь