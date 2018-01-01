Скилл дня в ЛЧ: Шикарный пас пяткой Игуаина, который привел к победному голу

Аргентинец очень эффектно отпасовал на Косту и помог Ювентусу одержать победу в матче Лиги чемпионов.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус на выезде вырвал победу над Локомотивом.

Решающий гол был забит в конце матча усилиями Дугласа Косты и благодаря шикарному пасу Гонсало Игуаина.

Вначале вингер туринцев сместился с фланга в центр, затем отдал пас Игуаину, который первым касанием пятки вернул его обратно бразильцу. Коста совершил сольный проход в штрафную москвичей и точным ударом поразил ворота соперника.

УЕФА назвал пас Игуаина лучшим скиллом дня в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче против Локомотива.