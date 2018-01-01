Скилл дня в ЛЧ: Шикарный пас пяткой Игуаина, который привел к победному голу
Аргентинец очень эффектно отпасовал на Косту и помог Ювентусу одержать победу в матче Лиги чемпионов.
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус на выезде вырвал победу над Локомотивом.
Решающий гол был забит в конце матча усилиями Дугласа Косты и благодаря шикарному пасу Гонсало Игуаина.
Вначале вингер туринцев сместился с фланга в центр, затем отдал пас Игуаину, который первым касанием пятки вернул его обратно бразильцу. Коста совершил сольный проход в штрафную москвичей и точным ударом поразил ворота соперника.
Setting up the winner in style.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 6 листопада 2019 р.
Beautiful, Higuaín 👏👏👏#UCL | @MastercardUK pic.twitter.com/aibK8dqxLZ
УЕФА назвал пас Игуаина лучшим скиллом дня в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче против Локомотива.
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