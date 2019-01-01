Гвардиола: Рад, что Уокеру удалось отбить удар Малиновского

Наставник "горожан" отметил, что против Аталанты играть нелегко.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с Аталантой (1:1) в рамках матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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“Футбол - это эмоции. Если бы мы смогли забить второй гол в конце первого тайма, результат мог бы быть совсем другим. Во второй половине встречи мы играли плохо, но такое иногда случается.

Не нужно забывать, что нам противостояла самая результативная команда Италии. Да, и мы пропустили. Но я рад, что Уокеру удалось отбить удар Малиновского со штрафного.

В Лиге чемпионов нужно пользоваться своими шансами. У нас получился прерасный первый тайм. А после перерыва пришлось тяжело, но тому есть объяснения. Спросите у любой итальянской команды, каково играть против Аталанты“, - цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

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