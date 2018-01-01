Каштру: Впервые в своей жизни просто не смог смотреть пенальти

Наставник "горняков" рассказал о своей реакции на пенальти в ворота загребского Динамо.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился своими эмоциями о пенальти, который помог “горнякам“ вырвать ничью в матче против загребского Динамо.

“Что почувствовал, когда арбитр побежал смотреть видеоповтор? У нас уже была информация, что это действительно пенальти на Пятове. Если по Тайсону были какие-то сомнения, было ли касание, то насчет Пятова мы были уверены.

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Тайсон и Тете между собой решили, кто пробьет. Это два игрока, которые отвечают за пенальти и исполняют их очень хорошо. Тете показал огромную уверенность, пробил, и, как видим, у него получилось. Я, честно говоря, впервые в своей жизни просто не смог смотреть пенальти“, - цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (3:3).

Вашему вниманию реакция соцсетей на результат данного противостояния.