Нападающий Байера: Было очень важно победить Атлетико

Кевин Фолланд считает, что его команда способна играть против команд высокого уровня.

Форвард Байера Кевин Фолланд высказался по поводу победы над Атлетико (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Было очень важно победить. Вы сами видели турнирную таблицу, нам были нужны очки.

Встреча была важна и с психологической точки зрения: требовалось доказать, что мы в состоянии играть с командами такого уровня, как Атлетико“, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

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