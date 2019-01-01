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Уокер: Иногда я подшучиваю над вратарями, но теперь я понял, каково это

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Защитник "горожан" в матче против Аталанты был вынужден занять место в воротах.
Кайл Уокер
Кайл Уокер
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер прокомментировал свой опыт игры в качестве голкипера в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с Аталантой (1:1).

“Хотел ли я идти в ворота или это было не мое желание? Думаю, и то, и другое. Я иногда пытаюсь подшучивать над вратарями на тренировках, но теперь я понял, что иногда требуется две попытки, чтобы зафиксировать мяч.

Мы приехали в Италию, чтобы сыграть вничью или победить. Заработать здесь одно очко - хороший результат“, - цитирует Уокера BBC.

Смотрите также видео голов и обзор матча Аталанта - Манчестер Сити.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Кайл Уокер, Манчестер Сити, Аталанта
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