Уокер: Иногда я подшучиваю над вратарями, но теперь я понял, каково это
Защитник "горожан" в матче против Аталанты был вынужден занять место в воротах.
Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер прокомментировал свой опыт игры в качестве голкипера в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с Аталантой (1:1).
“Хотел ли я идти в ворота или это было не мое желание? Думаю, и то, и другое. Я иногда пытаюсь подшучивать над вратарями на тренировках, но теперь я понял, что иногда требуется две попытки, чтобы зафиксировать мяч.
Мы приехали в Италию, чтобы сыграть вничью или победить. Заработать здесь одно очко - хороший результат“, - цитирует Уокера BBC.
Смотрите также видео голов и обзор матча Аталанта - Манчестер Сити.
Полная версия правил