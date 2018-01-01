Гасперини: Мы могли победить Манчестер Сити

Итальянский специалист считает, что его команде не хватило опыта.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини проомментировал ничью в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:1).

Читай также: Уокер стал в ворота Ман Сити после удаления Браво и отбил удар Малиновского со штрафного

“У нас были условия для победы в игре: 10 человек у соперника на поле и полевой игрок в воротах. К сожалению, в концовке было много пауз и мало самого футбола. Это показало отсутствие опыта. Сити тратили много времени на замену, а затем долго удерживали мяч на углу возле флага.

“Горожане“ отлично умеет идти вперед. Нам пришлось пойти на некоторый риск, мы подняли уровень, и думали, что это наш максимум, начали двигаться быстрее, возвращали мяч, пытались выиграть борьбу, и во втором тайме мы создали больше возможностей для выигрыша и играли лучше, чем соперник.

Наставник команды из Бергамо также вспомнил матч второго тура против Шахтера (1:2).

“Наша игра против Шахтера был неплохой, и мы могли бы победить. Мы могли бы выиграть и в этом поединке. Если мы можем играть столь последовательно, то мы сумеем побеждать на таком уровне“, - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

Смотрите также видео голов и обзор матча Аталанта - Манчестер Сити.