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Гасперини: Мы могли победить Манчестер Сити

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Итальянский специалист считает, что его команде не хватило опыта.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини проомментировал ничью в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:1).

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“У нас были условия для победы в игре: 10 человек у соперника на поле и полевой игрок в воротах. К сожалению, в концовке было много пауз и мало самого футбола. Это показало отсутствие опыта. Сити тратили много времени на замену, а затем долго удерживали мяч на углу возле флага.

“Горожане“ отлично умеет идти вперед. Нам пришлось пойти на некоторый риск, мы подняли уровень, и думали, что это наш максимум, начали двигаться быстрее, возвращали мяч, пытались выиграть борьбу, и во втором тайме мы создали больше возможностей для выигрыша и играли лучше, чем соперник.

Наставник команды из Бергамо также вспомнил матч второго тура против Шахтера (1:2).

“Наша игра против Шахтера был неплохой, и мы могли бы победить. Мы могли бы выиграть и в этом поединке. Если мы можем играть столь последовательно, то мы сумеем побеждать на таком уровне“, - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

Смотрите также видео голов и обзор матча Аталанта - Манчестер Сити.

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Теги: футбол, Джан Пьеро Гасперини, Аталанта, Манчестер Сити, Лига чемпионов
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