Пятов привез и Пятов спас: рекция соцсетей на матч Шахтера в Загребе

Вашему вниманию самые интересные комментарии о результате матча Лиги чемпионов между загребским Динамо и донецким Шахтером.

В среду, 6 ноября, донецкий Шахтер в фантастическом матче вырвал ничью у загребского Динамо - 3:3.

Вашему вниманию самые яркие комментарии экспертов и болельщиков об этом матче:

Шахтер на жилах, но вытащил этот матч 3:3. Пятов привёз и Пятов спас;-) — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 6 листопада 2019 р.

Анбелівбл Пятов! Він спеціаліст по пеналях. В Харкові привіз, у Загребі подарував💪🏻та врятував — Роман Бебех (@roman_bebekh) 6 листопада 2019 р.

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Простите, это очень поздно, но как только закончили верстку “Футбола“, так и записал. Эмоции уже чуток попустило, хотя всё же не полностью. По-моему, однажды я уже произносил и писал такое: к черту аналитику, в футболе бывает такое, что она смешна! — Artem Frankov (@frankov11) 7 листопада 2019 р.

Динамо, воно й у Загребі Динамо )) — Oleksandr Zhurba (@OZhurba) 6 листопада 2019 р.

Результат матчу у Загребі - це доказ професіоналізму та сили досвіду. Але вже ніхто не назве загребське Динамо суперником, якого не слід поважати. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 6 листопада 2019 р.

Не знайшов жодного матчу у єврокубках коли б Шахтар відіграв різницю у -2 та не програв би у підсумку. З Реалом у Львові навіть три відіграли, але все одно поступилися.



Невже вперше у історії? 🤨 — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 6 листопада 2019 р.

Взагалі не можу пригадати, щоб воротар на останніх секундах заробив пенальті у ворота суперника. Голи - пам’ятаю (привіт, Палоп!) але щоб пенальті... 🤔 — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 6 листопада 2019 р.

З 2013-ого точно перший зароблений воротарем для своєї команди пенальті 🙉 https://t.co/s3qcQaPSrX — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 7 листопада 2019 р.

вчера тоже неплохой футбольный день прошел. динамо з-шахтер, последние 20 минут были фантастические: удаления, 4 гола и супер камбек от кротов. — Levalerianovich (@levakviki) 7 листопада 2019 р.

Шахтёр это дно — Все как-то не так... (@hswjordan) 6 листопада 2019 р.

Как Шахтер должен был проиграть этот матч, так Загреб и упустил свою победу😂😂😂😂

Всё решит Аталанта! — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 6 листопада 2019 р.

Иногда чудеса случаются.

88 мин., Динамо Загреб - Шахтер 3:1...

В ИТОГЕ: 3:3! Чутье Пятова и точность Тете. Но главное - до конца! — Валерий Ветров (@valeriyvetrov) 6 листопада 2019 р.

#ДинамоЗШахтер 3:3,

нервничали хорваты, а посыпался Шахтер,

теперь для выхода из группы Шахтеру нужна победа с Аталантой и ничья с МанСити.

ШД медленно в атаке и не работают линии обороны,

Патрик, Тайсон, Марлос мало забивают и много пропускают в своих зонах #Zagreb #Shakhtar — Pound (@pound_sterling) 6 листопада 2019 р.

до 89 минуты шахтёр летит в 2 мяча- всё понятно, переключаю на мансити. там какой-то кипиш, вратаря удалили, судьи тормозят- интересно, досмотрела.

переключаю- шахтёр сравнял.

чекануться#лч #шахтер — ПаламаЙчурк Анна (@pachukcha) 6 листопада 2019 р.

Главная беда матча в Загребе для Шахтера - травма Степаненко.



Через 4 дня играть с Динамо. Без Тараса там Шахтер вообще как-то трудно представить — Alex Sazhko (@ASazhko) 6 листопада 2019 р.

Динамо Загреб 3:3 Шахтер. WHAT A FUCK? Это самый нереальный матч за последнее время. Шахтер забивает , потом поопускает. Потом удаление у Загреба, через 5 минут удаление у Шахтера. Шахтер пропускает - 2:1, потом опять пропускает - 3:1. И на последних минутах забивает 2 гола. 😮 — Pots (@Pots20093669) 6 листопада 2019 р.

Этот матч войдет в историю. “Шахтер“ буквально выцарапал эту ничью на глазах почти 40 тыс. болельщиков загребской команды. А коментатор с канала МатчИгра, кстати, откровенно болел за горняков и повторял, что “донецкий клуб знает как побеждать“. Такая ничья равносильна победе! pic.twitter.com/5WPeZBgQuU — Валерия Арлетина (@LeRoRiYa) 6 листопада 2019 р.

Бляха. То что сделал Шахтер должно войти в учебники по футболу. Это просто невозможно! — Дмитрий (@lion4u_) 6 листопада 2019 р.

Во бля... 90минута Динамоз - Шахтер 3 - 1.

Плюнул. Выключил ТВ. Включил твитер.

Захожу на СпортЮА - 3-3 😱😱

Капец, бля! — Тём Тёмыч (@artem_toretskiy) 6 листопада 2019 р.

Да уж Шахтер играл до последнего и Пятов по сути дела сделал этот пенальти. — Andymelly (@Andymelly2) 6 листопада 2019 р.

Две недели из жизни вратаря Андрея Пятова.



22 октября: в матче с Загребом привозит пенальти в свои ворота, Шахтер получает второй мяч, 2:2.

6 ноября: в матче с Загребом идёт в чужую штрафную на 90+7 минуте, зарабатывает пенальти, Шахтер забивает третий мяч, 3:3. — Anton Mikhashenok (@mikhashenok) 6 листопада 2019 р.

Ебать шахтер был на храни того чтобы сосать лапу!!

Но спасает ПРОИГРАННЫЙ матч, 3-3!!!!

Это космос!!!

Пятов лев!!!! затупил

Пошел заработал пенальти!!! — Хуевый Слуга Народу (@Surovyy_UA) 6 листопада 2019 р.

Шахтер развалился как карточный домик и это против среднего по европейским меркам Динамо Загреб, пропустив 2 гол в большинстве... Эту команду нужно пересобирать: продавать бразильцев, делать ставку на талантливых украинских молодых игроках, а не на ребятах вроде Коваленко. — Andersen^ (@andersen7s) 6 листопада 2019 р.

Шахтер отскочил. Причем отскок был куплен лохметовым. Судите сами: добавлено 5 минут, а кроты забили на 8-ой. Говнофутбол от говнокоманды. — Солгал народу 🥶 (@6ygKa) 6 листопада 2019 р.

Динамо Загреб — Шахтер Донецк



90+3 — 3:1

90+7 — 3:3



Пятову дали по морде и после ВАР назначили пенку с которого Шахтер сравнял — Дмитрий Кубанцев (@dimakub1995) 6 листопада 2019 р.

Ахахах впервые за год сел посмотреть футбол, а тут Шахтер делает камбэк с 3-1 до 3-3 в дополнительное время ))) вратарь зарабатывает пенальти в чужой штрафной на 90+5 ))) два удаления ))) — Oleksandr Petryk (@petr1k_tv) 6 листопада 2019 р.

Охереть, нет слов просто. Как Загреб всё упустил и скорее всего разбил свои почти 100%ные шансы на плей-офф в добавленное время. Упустить 3-1... И теперь по личным встречам Шахтер будет выше. УЖАС — AV (@ArtemVarenov10) 6 листопада 2019 р.

Динамо Загреб с Шахтёром вообще бешенный матч устроили. По удалению. Загреб забил в конце второго тайма и казалось, что всё, победа. Но нет, Шахтёр в компенсированное забил 2 и в итоге 3:3. Огненный матч получился. — Михаил Локтионов (@MSchumi95) 6 листопада 2019 р.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо Загреб - Шахтер.