Пятов привез и Пятов спас: рекция соцсетей на матч Шахтера в Загребе
В среду, 6 ноября, донецкий Шахтер в фантастическом матче вырвал ничью у загребского Динамо - 3:3.
Вашему вниманию самые яркие комментарии экспертов и болельщиков об этом матче:
Шахтер на жилах, но вытащил этот матч 3:3. Пятов привёз и Пятов спас;-)— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 6 листопада 2019 р.
Анбелівбл Пятов! Він спеціаліст по пеналях. В Харкові привіз, у Загребі подарував💪🏻та врятував— Роман Бебех (@roman_bebekh) 6 листопада 2019 р.
https://t.co/dvZliK7wm1— Artem Frankov (@frankov11) 7 листопада 2019 р.
Простите, это очень поздно, но как только закончили верстку “Футбола“, так и записал. Эмоции уже чуток попустило, хотя всё же не полностью. По-моему, однажды я уже произносил и писал такое: к черту аналитику, в футболе бывает такое, что она смешна!
Динамо, воно й у Загребі Динамо ))— Oleksandr Zhurba (@OZhurba) 6 листопада 2019 р.
Результат матчу у Загребі - це доказ професіоналізму та сили досвіду. Але вже ніхто не назве загребське Динамо суперником, якого не слід поважати.— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 6 листопада 2019 р.
Не знайшов жодного матчу у єврокубках коли б Шахтар відіграв різницю у -2 та не програв би у підсумку. З Реалом у Львові навіть три відіграли, але все одно поступилися.— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 6 листопада 2019 р.
Невже вперше у історії? 🤨
#ДинамоЗШахтер 3:3, #ШахтерДинамоЗ 2:2,— Pound (@pound_sterling) 6 листопада 2019 р.
Пропустить 5 мячей с Динамо Загреб это какой-то позор, в обороне ШД огромные проблемы #Zagreb #Shakhtar@FCShakhtar
Взагалі не можу пригадати, щоб воротар на останніх секундах заробив пенальті у ворота суперника. Голи - пам’ятаю (привіт, Палоп!) але щоб пенальті... 🤔— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 6 листопада 2019 р.
З 2013-ого точно перший зароблений воротарем для своєї команди пенальті 🙉 https://t.co/s3qcQaPSrX— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 7 листопада 2019 р.
вчера тоже неплохой футбольный день прошел. динамо з-шахтер, последние 20 минут были фантастические: удаления, 4 гола и супер камбек от кротов.— Levalerianovich (@levakviki) 7 листопада 2019 р.
Шахтёр это дно— Все как-то не так... (@hswjordan) 6 листопада 2019 р.
Как Шахтер должен был проиграть этот матч, так Загреб и упустил свою победу😂😂😂😂— Андрей Колесник (@and_kolesnik) 6 листопада 2019 р.
Всё решит Аталанта!
Иногда чудеса случаются.— Валерий Ветров (@valeriyvetrov) 6 листопада 2019 р.
88 мин., Динамо Загреб - Шахтер 3:1...
В ИТОГЕ: 3:3! Чутье Пятова и точность Тете. Но главное - до конца!
#ДинамоЗШахтер 3:3,— Pound (@pound_sterling) 6 листопада 2019 р.
нервничали хорваты, а посыпался Шахтер,
теперь для выхода из группы Шахтеру нужна победа с Аталантой и ничья с МанСити.
ШД медленно в атаке и не работают линии обороны,
Патрик, Тайсон, Марлос мало забивают и много пропускают в своих зонах #Zagreb #Shakhtar
до 89 минуты шахтёр летит в 2 мяча- всё понятно, переключаю на мансити. там какой-то кипиш, вратаря удалили, судьи тормозят- интересно, досмотрела.— ПаламаЙчурк Анна (@pachukcha) 6 листопада 2019 р.
переключаю- шахтёр сравнял.
чекануться#лч #шахтер
Главная беда матча в Загребе для Шахтера - травма Степаненко.— Alex Sazhko (@ASazhko) 6 листопада 2019 р.
Через 4 дня играть с Динамо. Без Тараса там Шахтер вообще как-то трудно представить
Динамо Загреб 3:3 Шахтер. WHAT A FUCK? Это самый нереальный матч за последнее время. Шахтер забивает , потом поопускает. Потом удаление у Загреба, через 5 минут удаление у Шахтера. Шахтер пропускает - 2:1, потом опять пропускает - 3:1. И на последних минутах забивает 2 гола. 😮— Pots (@Pots20093669) 6 листопада 2019 р.
Этот матч войдет в историю. “Шахтер“ буквально выцарапал эту ничью на глазах почти 40 тыс. болельщиков загребской команды. А коментатор с канала МатчИгра, кстати, откровенно болел за горняков и повторял, что “донецкий клуб знает как побеждать“. Такая ничья равносильна победе! pic.twitter.com/5WPeZBgQuU— Валерия Арлетина (@LeRoRiYa) 6 листопада 2019 р.
Бляха. То что сделал Шахтер должно войти в учебники по футболу. Это просто невозможно!— Дмитрий (@lion4u_) 6 листопада 2019 р.
Во бля... 90минута Динамоз - Шахтер 3 - 1.— Тём Тёмыч (@artem_toretskiy) 6 листопада 2019 р.
Плюнул. Выключил ТВ. Включил твитер.
Захожу на СпортЮА - 3-3 😱😱
Капец, бля!
Да уж Шахтер играл до последнего и Пятов по сути дела сделал этот пенальти.— Andymelly (@Andymelly2) 6 листопада 2019 р.
Две недели из жизни вратаря Андрея Пятова.— Anton Mikhashenok (@mikhashenok) 6 листопада 2019 р.
22 октября: в матче с Загребом привозит пенальти в свои ворота, Шахтер получает второй мяч, 2:2.
6 ноября: в матче с Загребом идёт в чужую штрафную на 90+7 минуте, зарабатывает пенальти, Шахтер забивает третий мяч, 3:3.
Ебать шахтер был на храни того чтобы сосать лапу!!— Хуевый Слуга Народу (@Surovyy_UA) 6 листопада 2019 р.
Но спасает ПРОИГРАННЫЙ матч, 3-3!!!!
Это космос!!!
Пятов лев!!!! затупил
Пошел заработал пенальти!!!
Шахтер развалился как карточный домик и это против среднего по европейским меркам Динамо Загреб, пропустив 2 гол в большинстве... Эту команду нужно пересобирать: продавать бразильцев, делать ставку на талантливых украинских молодых игроках, а не на ребятах вроде Коваленко.— Andersen^ (@andersen7s) 6 листопада 2019 р.
Шахтер отскочил. Причем отскок был куплен лохметовым. Судите сами: добавлено 5 минут, а кроты забили на 8-ой. Говнофутбол от говнокоманды.— Солгал народу 🥶 (@6ygKa) 6 листопада 2019 р.
Динамо Загреб — Шахтер Донецк— Дмитрий Кубанцев (@dimakub1995) 6 листопада 2019 р.
90+3 — 3:1
90+7 — 3:3
Пятову дали по морде и после ВАР назначили пенку с которого Шахтер сравнял
Ахахах впервые за год сел посмотреть футбол, а тут Шахтер делает камбэк с 3-1 до 3-3 в дополнительное время ))) вратарь зарабатывает пенальти в чужой штрафной на 90+5 ))) два удаления )))— Oleksandr Petryk (@petr1k_tv) 6 листопада 2019 р.
Охереть, нет слов просто. Как Загреб всё упустил и скорее всего разбил свои почти 100%ные шансы на плей-офф в добавленное время. Упустить 3-1... И теперь по личным встречам Шахтер будет выше. УЖАС— AV (@ArtemVarenov10) 6 листопада 2019 р.
Динамо Загреб с Шахтёром вообще бешенный матч устроили. По удалению. Загреб забил в конце второго тайма и казалось, что всё, победа. Но нет, Шахтёр в компенсированное забил 2 и в итоге 3:3. Огненный матч получился.— Михаил Локтионов (@MSchumi95) 6 листопада 2019 р.
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