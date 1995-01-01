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Пятов привез и Пятов спас: рекция соцсетей на матч Шахтера в Загребе

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Вашему вниманию самые интересные комментарии о результате матча Лиги чемпионов между загребским Динамо и донецким Шахтером.
Динамо Загреб - Шахтер: реакция соцсетей на исход матча
Динамо Загреб - Шахтер: реакция соцсетей на исход матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 6 ноября, донецкий Шахтер в фантастическом матче вырвал ничью у загребского Динамо - 3:3.

Вашему вниманию самые яркие комментарии экспертов и болельщиков об этом матче:

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо Загреб - Шахтер.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Динамо Загреб, Лига Чемпионов, футбол, Лига Чемпионов, реакция соцсетей
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