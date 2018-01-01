Уокер стал в ворота Ман Сити после удаления Браво и отбил удар Малиновского со штрафного

Защитник "горожан" стал героем матча Лиги чемпионов.

Кайл Уокер Getty Images

В напряженном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити сумел удержать ничью с Аталантой (1:1).

После первого тайма Клаудио Браво заменил Эдерсона на позиции голкипера. Но уже на 81-й минуте поединка чилиец получил красную карточку за грубый фол и покинул поле.

Место в воротах занял защитник “горожан“ Кайл Уокер, который запомнился сэйвом после удара полузащитника Аталанты Руслана Малиновского.

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Отметим, что Уокер стал первым англичанином с 2016 года, который, играя в воротах, сумел отбить удар в створ.

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