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Зидан: Статистика Бензема говорит сама за себя, он пишет историю клуба

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Французский специалист лестно высказался в сторону своего подопечного.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал разгромную победу над Галатасараем (6:0) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Мы довольны результатом. Нам удалось забить шесть голов и оставить свои ворота в неприкосновенности. В следующем матче будут играть другие игроки“.

Наставник “сливочных“ также высказался об игре Карима Бензема, который отметился дублем.

“Карим пишет историю Реала. Его статистика говорит сама за себя. Он забил 50 голов в Лиге чемпионов и находится на одном уровне с Альфредо Ди Стефано. Теперь у него впереди только Рауль и Криштиану Роналду“, - цитирует Зидана AS.

Смотрите также видео голов и обзор матча Реал - Галатасарай.

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Теги: футбол, Зинедин Зидан, Карим Бензема, Реал, Галатасарай, Лига чемпионов
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