Тренер Динамо Загреб - о матче с Шахтером: VAR отнимает у футбола эмоции

Наставник хорватской команды выступил против системы видеоповторов.

Главный тренер загребского Динамо Ненад Белица прокомментировал ничью с Шахтером (3:3) в в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Я не хочу обсуждать, о чем мы говорили с арбитром. У меня давнее негативное отношение к VAR. Уверен, что он отнимает у футбола эмоции, уничтожает их. Он может быть ошибочным. Последние матчи в Англии и Италии показывают, что он приводит к ошибочным ситуациям.

Считаю, что VAR вообще не нужен. Убеждаюсь в этом в каждом матче. В этом случае идет свободная интерпретация со стороны судей. Футбол существует давно и без VAR, до этого все было нормально.

Мы получили одно очко, чтобы двигаться дальше“, - цитирует Белицу пресс-служба Шахтера.

Напомним, Шахтер в фантастическом матче спасся в Загребе от поражения благодаря реализованному в добавленное время пенальти.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо Загреб - Шахтер.