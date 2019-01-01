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Тренер Динамо Загреб - о матче с Шахтером: VAR отнимает у футбола эмоции

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Наставник хорватской команды выступил против системы видеоповторов.
Ненад Белица
Ненад Белица
Getty Images

Главный тренер загребского Динамо Ненад Белица прокомментировал ничью с Шахтером (3:3) в в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. 

“Я не хочу обсуждать, о чем мы говорили с арбитром. У меня давнее негативное отношение к VAR. Уверен, что он отнимает у футбола эмоции, уничтожает их. Он может быть ошибочным. Последние матчи в Англии и Италии показывают, что он приводит к ошибочным ситуациям.

Считаю, что VAR вообще не нужен. Убеждаюсь в этом в каждом матче. В этом случае идет свободная интерпретация со стороны судей. Футбол существует давно и без VAR, до этого все было нормально. 

Мы получили одно очко, чтобы двигаться дальше“, - цитирует Белицу пресс-служба Шахтера.

Напомним, Шахтер в фантастическом матче спасся в Загребе от поражения благодаря реализованному в добавленное время пенальти.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо Загреб - Шахтер.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Динамо Загреб, Шахтер, Ненад Бьелица
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