Сарри объяснил замену Роналду в матче с Локомотивом

Итальянский специалист решил поберечь лидера команды.

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал замену нападающего Криштиану Роналду в выездном матче против Локомотива (1:2).

“Мы приняли решение заменить Криштиану Роналду из-за опасений ввиду его физического состояния, чтобы он не получил травму.

Уже в конце первого тайма были тревожные признаки, и во втором тайме в некоторых моментах, когда он ускорялся, было чему беспокоиться. Поэтому мы его и заменили - чтобы избежать проблем в будущем“, - заявил Сарри после матча.

Напомним, Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче Лиги чемпионов против Локомотива.