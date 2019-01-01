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Сарри объяснил замену Роналду в матче с Локомотивом

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Итальянский специалист решил поберечь лидера команды.
Сарри объяснил замену Роналду в матче с Локомотивом

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал замену нападающего Криштиану Роналду в выездном матче против Локомотива (1:2).

“Мы приняли решение заменить Криштиану Роналду из-за опасений ввиду его физического состояния, чтобы он не получил травму.

Уже в конце первого тайма были тревожные признаки, и во втором тайме в некоторых моментах, когда он ускорялся, было чему беспокоиться. Поэтому мы его и заменили - чтобы избежать проблем в будущем“, - заявил Сарри после матча.

Напомним, Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче Лиги чемпионов против Локомотива.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Маурицио Сарри, Ювентус, Локомотив, Криштиану Роналду
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