Каштру: Я благодарен игрокам, которые боролись за позитивный результат в матче с Динамо З

Португальский специалист считает, что его подопечные должны были побеждать.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился своими эмоциями после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского Динамо (3:3).

“Сложный матч. Есть два ощущения от этой игры. С одной стороны, мы должны были побеждать, потому что игры была полностью под нашим контролем. Команда сделала то, что она должна была сделать. Но с другой стороны, мы рады, что сумели сыграть больше, чем 2:2, теперь у нас есть преимущество над Динамо в личных встречах.

“Я благодарен всей команде за желание одержать победу в этом матче. Я благодарен игрокам, которые боролись за позитивный результат. Да, это не тот результат, который мы бы хотели видеть, ведь мы чувствовали, что могли победить сегодня“, - сказал Каштру после матча.

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