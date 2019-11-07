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Каштру: Я благодарен игрокам, которые боролись за позитивный результат в матче с Динамо З

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Португальский специалист считает, что его подопечные должны были побеждать.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился своими эмоциями после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского Динамо (3:3).

“Сложный матч. Есть два ощущения от этой игры. С одной стороны, мы должны были побеждать, потому что игры была полностью под нашим контролем. Команда сделала то, что она должна была сделать. Но с другой стороны, мы рады, что сумели сыграть больше, чем 2:2, теперь у нас есть преимущество над Динамо в личных встречах.

“Я благодарен всей команде за желание одержать победу в этом матче. Я благодарен игрокам, которые боролись за позитивный результат. Да, это не тот результат, который мы бы хотели видеть, ведь мы чувствовали, что могли победить сегодня“, - сказал Каштру после матча.

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо Загреб - Шахтер.

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Теги: футбол, Луиш Каштру, Лига чемпионов, Шахтер, Динамо Загреб
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Комментариев (1)
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Потому_что    07.11.2019, 10:15
Оценка:  0
Потому_что
Реально удивили, молодцы!
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