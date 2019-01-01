Тете: Матч с Динамо Загреб стал самым драматичным в моей карьере

Точный удар бразильца вырвал для "горняков" ничью.

Полузащитник Шахтера Тете прокомментировал ничью с Динамо Загреб (3:3) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Гол бразильца в добавленное время позволил донецкой команде избежать поражения.

“Прежде всего хочу поблагодарить Бога, что сегодня я сумел забить гол. Наша команда показала себя очень хорошо, сумела добыть ничью. Я был уверен в себе, когда сидел на скамейке чувствовал, что если выйду - забью гол.

Я расстроился в тот момент, когда Марлос получил красную карточку, но матч еще не закончился и я все же вышел на поле позже. Был ли этот матч самым драматичным в моей карьере? Без всяких сомнений“, - признался Тете после матча.

Вашему вниманию видео гола Тете с пенальти:

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