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Тете: Матч с Динамо Загреб стал самым драматичным в моей карьере

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Точный удар бразильца вырвал для "горняков" ничью.
Тете
Тете
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Тете прокомментировал ничью с Динамо Загреб (3:3) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Гол бразильца в добавленное время позволил донецкой команде избежать поражения.

“Прежде всего хочу поблагодарить Бога, что сегодня я сумел забить гол. Наша команда показала себя очень хорошо, сумела добыть ничью. Я был уверен в себе, когда сидел на скамейке чувствовал, что если выйду - забью гол.

Я расстроился в тот момент, когда Марлос получил красную карточку, но матч еще не закончился и я все же вышел на поле позже. Был ли этот матч самым драматичным в моей карьере? Без всяких сомнений“, - признался Тете после матча.

Вашему вниманию видео гола Тете с пенальти:

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо Загреб - Шахтер.

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Теги: футбол, Тете, Шахтер, Лига чемпионов, Динамо Загреб
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