Реал - Галатасарай 6:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Мадридский клуб разгромил Галатасарай в матче Лиги чемпионов.

Реал - Галатасарай: видео голов Getty Images

Мадридский Реал на своем поле не оставил шансов Галатасараю в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Подопечные Зидана забили шесть безответных голов в ворота соперника, при этом Родриго оформил в этом поединке хет-трик, а Бензема - дубль. Еще один гол себе в актив записал Серхио Рамос.

Смотрите видео голов и обзор матчп Реал - Галатасарай:

Реал Мадрид - Галатасарай 6:0

Голы: Родриго, 4, 7, 90+2, Рамос, 14 (пен), Бензема, 45, 81.

Реал: Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело (Менди, 42) - Кроос, Каземиро (Модрич, 60), Вальверде - Родриго, Бензема, Азар (Иско, 68).

Галатасарай: Муслера - Мариано, Луиндама, Маркан, Нагатомо (Буюк, 88) - Сери, Нзонзи (Байрам, 46), Лемина - Фегули, Андоне (Донк, 46), Бабель.

Предупреждения: Вальверде - Нзонзи, Бабель.