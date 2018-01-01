Аталанта - Манчестер Сити 1:1 видео голов и обзор матча ЛЧ

Манчестер Сити упустил победу над Аталантой в матче Лиги чемпионов.

Аталанта - Манчестер Сити: видео голов Getty Images

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на выезде сыграл вничью с Аталантой (1:1).

“Горожане“ открыли счет на 7-й минуте встречи благодаря усилиям Рахима Стерлинга, оданко больше подопечные Гвардиолы забить не смогли. Даже с пенальти, который не реализовал Габриэл Жесус. После перерыва игрок Аталанты Марио Пашалич восстановил равновесие и до конца встречи команды больше не забивали.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Аталанта:

Аталанта - Манчестер Сити 1:1

Голы: Пашалич, 49 - Стерлинг, 7

Аталанта: Голлини - Толой, Джимсити, Паломино - Хатебур, Де Роон, Фрелер (Малиновский, 84), Кастань (Муриэль, 90+2) - Пашалич, Гомес - Иличич

Манчестер Сити: Эдерсон (Браво, 46) - Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Менди - Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва - Марез, Жезус (Агуэро, 73), Стерлинг

Предупреждения: Джимсити, Толой, Иличич, Кастань - Фернандиньо, Менди, Б. Силва

Удаление: Браво, 81 (прямая красная карточка)

На 43-й минуте Габриэль Жезус не реализовал пенальти.