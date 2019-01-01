Динамо З - Шахтер 3:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Шахтер на последних минутах спасся от поражения в Загребе.

Шахтер вырвал ничью в матче против Динамо Загреб ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер сумел вырвать ничью в матче против Динамо Загреб в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Горняки“ на момент начала компенсированного времени проигрывали со счетом 3:1, но дважды поразили ворота соперника и вырвали ничейный результат.

Сначала Жуниор Мораес сократил преимущество на 93-й минуте, а после Тете, вышедший на замену, успешно реализовал пенальти, заработанный Андреем Пятовым. Также голом в составе “оранжево-черных“ отличился Алан Патрик.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо З - Шахтер:

Динамо З - Шахтер 3:3

Голы: Петкович, 25, Иванушец, 83, Адеми, 89 - Алан Патрик, 13, Коваленко, 90+4, Тете, 90+8 (пен.)

Динамо З: Ливакович - Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич - Стоянович (Иванушец, 72), Моро, Адеми, Леовац - Ольмо, Оршич (Гьира, 77) - Петкович.

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо, 86), Исмаили — Степаненко, Патрик (Тете, 86) - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес.

Предупреждения: Дилавер, Моро - Марлос

На 74-й минуте был удален Никола Моро (Динамо З) (второе предупреждение).

На 79-й минуте был удален Марлос (Шахтер) (второе предупреждение).