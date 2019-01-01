Аталанта Малиновского сыграла вничью с Манчестер Сити в матче ЛЧ

"Бергамаски" набрали первые очки в текущем розыгрыше ЛЧ.

Манчестер Сити не смог обыграть Аталанту в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Милане и завершился со счетом 1:1.

Хозяева начали матч намного активнее. Создавалось впечатление, что в первые пять минут встречи игроки Манчестер Сити не понимали, что нужно делать на поле. Аталанта этим сразу же воспользовалась. Уже на 4-й минуте Хатебур прострелил по воротам Эдерсона, но мяч пролетел в метре от правой перекладины.

Но команда Гвардиолы быстро собралась с силами и выдала идеальную контратаку. Рахим Стерлинг перехватил мяч в центре поля и сразу же отдал пас на Бернарду Силву. Тот скинул мяч на Жезуса, а Габриэль вернул его "зачинщику" атаки Стерлингу, который и расстрелял ворота соперника с близкого расстояния.

После забитого мяча Манчестер Сити немного успокоился. Гости понимали, что им некуда спешить – преимущество в счете позволяло "горожанам" ловить соперника на ошибках и просто ждать своего шанса.

Уже на 20-й минуте Жезус мог удваивать преимущество своей команды. Футболист выбегал 1 на 1 с вратарем хозяев Голлини, но тот в последний момент выбил мяч подальше. Еще одна опасная атака "горожан" возникла возле ворот Голлини спустя 6 минут. Стерлинг подключился к атаке, вбежал в штрафную и уже готовился прострелить, но защитник в подкате заблокировал мяч.

Несмотря на атаки Сити, Аталанта оставалась в игре и даже пыталась "огрызаться". Ближе к перерыву Кастань выходил 1 на 1 с Эдерсоном, однако вратарь вовремя заблокировал удар и вынес мяч на угловой.

Все могло измениться на 40-й минуте. Сначала Толои нарушил правила в штрафной и рефери незамедлительно поставил пенальти в ворота подопечных Гасперини. Но после просмотра видеоповтора арбитр Кульбаков изменил свое решение, "наградив" Толои лишь желтой карточкой.

Но на этом приключения возле ворот Аталанты не закончились. Спустя две минуты Стерлинг пробил со штрафного, попав в руку Иличичу. Судья и здесь решил обратиться к VAR. После просмотра видеоассистента рефери указал на "точку". Пенальти принялся исполнять Габриэль Жезус. Но бразилец не смог попасть по воротам – мяч пролетел в метре от левой штанги.

"Не забиваешь ты - забивают тебе", - один из главных футбольных принципов, который сработал и в этом матче. На 49-й минуте Гомес на фланге обыграл Канселу, выдал отличный кросс на противоположный угол вратарской, откуда точно пробил одинокий Марио Пашалич.

Забитый гол повлиял на игру хозяев – они почувствовали вкус возможной победы и начали усиливать давление на соперника. Это привело к еще одному моменту клуба из Бергамо. Гомес навесил в штрафную на Джимсити, а тот мог забивать, но вместо этого прострелил в метре от левой штанги.

Под конец матча вышедший на замену Клаудио Браво немного оживил игру своим удалением. Чилиец получил красную карточку за фол Иличиче, сбив Йосипа за пределами штрафной площади. Место в воротах занял обычно правый защитник Кайл Уокер, который хорошо проявил себя на новой позиции.

Отметим, что украинец Руслан Малиновский в составе Аталанты вышел на поле на 84-й минуте игры.

После 4 туров Манчестер Сити лидирует в группе С, набрав 10 очков. Аталанта с одним баллом занимает последнее место.

Аталанта — Манчестер Сити 1:1

Голы: Пашалич, 49 — Стерлинг, 7

Аталанта: Голлини — Толой, Джимсити, Паломино — Хатебур, Де Роон, Фрелер (Малиновский, 84), Кастань (Муриэль, 90+2) — Пашалич, Гомес — Иличич

Манчестер Сити: Эдерсон (Браво, 46) — Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Менди — Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва — Марез, Жезус (Агуэро, 73), Стерлинг

Предупреждения: Джимсити, Толой, Иличич, Кастань — Фернандиньо, Менди, Б. Силва

Удаление: Браво, 81 (прямая красная карточка)

На 43-й минуте Габриэль Жезус не реализовал пенальти.