Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче против Локомотива

Туринский Ювентус с трудом обыграл московский Локомотив (2:1) в рамках матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наставник итальянского клуба Маурицио Сарри на 81-й минуте встречи решил заменить звездного нападающего Криштиану Роналду, который, видимо, остался недоволен таким поворотом событий.

Отметим, что после этого португалец не пожал руку специалисту после замены и отправился на скамейку запасных.

No matter what or no matter how bad he's playing. You just don't fucking sub Cristiano fucking Ronaldo off.



Sarri you bald fraud.



