Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче против Локомотива
Туринский Ювентус с трудом обыграл московский Локомотив (2:1) в рамках матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Наставник итальянского клуба Маурицио Сарри на 81-й минуте встречи решил заменить звездного нападающего Криштиану Роналду, который, видимо, остался недоволен таким поворотом событий.
Отметим, что после этого португалец не пожал руку специалисту после замены и отправился на скамейку запасных.
No matter what or no matter how bad he's playing. You just don't fucking sub Cristiano fucking Ronaldo off.— Mu. (@FutbolMuu) November 6, 2019
Sarri you bald fraud.
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Отметим, что в матче с Локомотивом Криштиану отметился результативной передачей на Аарона Рэмси.
Напомним, Роналду вышел на первое место по числу еврокубковых матчей среди полевых игроков.
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