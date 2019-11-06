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Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче против Локомотива

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Португальцу не понравилось решение главного тренера его заменить.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Туринский Ювентус с трудом обыграл московский Локомотив (2:1) в рамках матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наставник итальянского клуба Маурицио Сарри на 81-й минуте встречи решил заменить звездного нападающего Криштиану Роналду, который, видимо, остался недоволен таким поворотом событий.

Отметим, что после этого португалец не пожал руку специалисту после замены и отправился на скамейку запасных.

Отметим, что в матче с Локомотивом Криштиану отметился результативной передачей на Аарона Рэмси.

Напомним, Роналду вышел на первое место по числу еврокубковых матчей среди полевых игроков.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Маурицио Сарри, Лига чемпионов, Ювентус, Локомотив
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