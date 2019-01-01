Бавария - Олимпиакос 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Мюнхенцы досрочно пробились в плей-офф турнира.

Бавария обыграла Олимпиакос Getty Images

Мюнхенская Бавария победила Олимпиакос в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и гарантировала себе место в 1/8 финала турнира.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - Олимпиакос:

Бавария - Олимпиакос 2:0

Голы: Левандовски, 69, Перишич, 89.

Бавария: Нойер - Алаба, Киммих, Павар - Коман (Коутиньо, 90+1), Гнабри (Перишич, 88), Горетцка (Толиссо, 82), Дэвис, Мартинес - Мюллер, Левандовски.

Олимпиакос: Жозе Са - Рубен Семеду, Мерья, Эльабделлауи, Цимикас - Поденсе (Эль Араби, 79), Камара, Ранджелович (Масурас, 61), Гильерме, Бухалакис (Вальбуэна, 71) - Герреро.