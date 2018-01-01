Бавария обыграла Олимпиакос и первой вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Мюнхенская команда гарантировала себе место в 1/8 финала.

Мюнхенская Бавария одержала победу над греческим Олимпиакосом в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Голы на счету Роберта Левандовски и Ивана Перешича.

Бавария - Олимпиакос 2:0

Голы: Левандовски, 69, Перишич, 89.

Бавария: Нойер - Алаба, Киммих, Павар - Коман (Коутиньо, 90+1), Гнабри (Перишич, 88), Горетцка (Толиссо, 82), Дэвис, Мартинес - Мюллер, Левандовски.

Олимпиакос: Жозе Са - Рубен Семеду, Мерья, Эльабделлауи, Цимикас - Поденсе (Эль Араби, 79), Камара, Ранджелович (Масурас, 61), Гильерме, Бухалакис (Вальбуэна, 71) - Герреро.

Таким образом, Бавария досрочно вышла из группы B и стала первой командой, которая пробилась в плей-офф турнира.