Малиновский остался в запасе на матч с Манчестер Сити

Украинец не попал в основной состав своей команды на матч Лиги чемпионов.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский остался в запасе на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Аталанта: Голлини - Толой, Джимсити, Паломино - Хатебур, Де Роон, Фрелер, Кастань - Пашалич, Гомес - Иличич

Запасные: Спортьелло, Кьяер, Мазьелло, Муриэл, Арана, Малиновский, Барроу

Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Менди - Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва - Марез, Жезус, Стерлинг

Запасные: Браво, Уокер, Стоунз, Агуэро, Анхелиньо, Гарсия, Дойл

Матч Аталанта - Манчестер Сити состоится сегодня, 7 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.