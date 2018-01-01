Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малиновский остался в запасе на матч с Манчестер Сити

Комментариев: 0
Украинец не попал в основной состав своей команды на матч Лиги чемпионов.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский остался в запасе на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Аталанта: Голлини - Толой, Джимсити, Паломино - Хатебур, Де Роон, Фрелер, Кастань - Пашалич, Гомес - Иличич

Запасные: Спортьелло, Кьяер, Мазьелло, Муриэл, Арана, Малиновский, Барроу

Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Менди - Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва - Марез, Жезус, Стерлинг

Запасные: Браво, Уокер, Стоунз, Агуэро, Анхелиньо, Гарсия, Дойл

Матч Аталанта - Манчестер Сити состоится сегодня, 7 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Поделись:
Теги: футбол, Руслан Малиновский, Аталанта, Манчестер Сити, Лига чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь