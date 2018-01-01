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Динамо U-19 - ПАОК U-19 3:0 Видео голов и обзор матча Юношеской лиги УЕФА

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Подопечные Игоря Костюка добыли уверенную домашнюю победу.

Динамо обыграло ПАОК
Динамо обыграло ПАОК
ФК Динамо Киев

Динамо U-19 разгромило греческий ПАОК в рамках второго раунда Юношеской лиги УЕФА. Киевляне забили три безответных гола в ворота соперников.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо U-19 - ПАОК U-19:

Динамо U-19 - ПАОК U-19 3:0
Голы: Цитаишвили, 10 (пен), 45+1 (пен), Надольский, 76.

Динамо: Нещерет - Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко - Белошевский (Окоро, 46) - Михайленко (Волошин, 22 (Бодня, 90+1)), Надольский - Цитаишвили (Ефименко, 79), Исаенко, Шулянский.

ПАОК: Талихманидис - Тахатос, Панайоту, Михайлидис, Калуцикидис - Цопуроглу (Гросдис, 46), Циггарас, Теодоридис - Цолис, Панидис (Кутсиас, 46), Думцис (Пурнарас, 74).

Предупреждения: Белошевский - Калуцикидис, Теодоридис, Кутсиас, Панайоту.

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Теги: футбол, Динамо U-19, Юношеская лига УЕФА, видео голов, обзор матча
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