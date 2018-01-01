Динамо Загреб - Шахтер: Додо выйдет с первых минут
Хорватская команда примет "горняков" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Загребское Динамо и донецкий Шахтер объявили свои стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Динамо Загреб: Ливакович - Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич - Стоянович, Моро, Адеми, Леовац - Ольмо, Оршич - Петкович
Запасные: Загорац, Шитум, Иванушец, Мубандж, Атьемвен, Гьира, Кендзер
Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес
Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Сикан, Болбат
Матч Динамо Загреб - Шахтер состоится сегодня, 6 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
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