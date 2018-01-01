Роналду вышел на первое место по числу еврокубковых матчей среди полевых игроков

Матч с Локомотивом стал для португальца 174-м в карьере.

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду установил уникальное достижение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Локомотива.

Этот поединок стал для португальца 174-м в еврокубках.

Таким образом, Криштиану побил рекорд среди полевых игроков, который принадлежал бывшему защитнику Милана Паоло Мальдини.

Чаще в еврокубках играл только голкипер Порту Икер Касильяс - в его активе 188 матчей.

Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Локомотив - Ювентус.