Роналду вышел на первое место по числу еврокубковых матчей среди полевых игроков
Матч с Локомотивом стал для португальца 174-м в карьере.
Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду установил уникальное достижение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Локомотива.
Этот поединок стал для португальца 174-м в еврокубках.
Таким образом, Криштиану побил рекорд среди полевых игроков, который принадлежал бывшему защитнику Милана Паоло Мальдини.
Чаще в еврокубках играл только голкипер Порту Икер Касильяс - в его активе 188 матчей.
Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Локомотив - Ювентус.
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