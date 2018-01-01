Ювентус на последних минутах вырвал победу над Локомотивом

Дуглас Коста забил решающий мяч на 93-й минуте встречи.

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.

Локомотив – Ювентус – 1:2

Голы: Ал. Миранчук, 12 – Рэмзи, 4; Дуглас Коста, 93

Локомотив: Гильерме – Игнатье, Хеведес, Чорлука, Рыбус – Жемалетдинов (Мурило, 81), Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу (Коломейцев, 85) – Ал. Миранчук, Эдер.

Ювентус: Щенсны – Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро – Хедира (Дуглас Коста, 70), Пьянич, Рабьо – Рэмзи (Бентакур, 64), Игуаин, Роналду (Дибала, 81)

Предупреждения: Рыбус – Бонуччи, Дуглас Коста