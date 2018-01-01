Терим - о матче против Реала: Нужно бороться до последнего

Турецкий специалист считает, что его подопечным нечего терять.

Главный тренер Галатасарая Фатих Терим прокомментировал предстоящий матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Реала.

“Для нас это как финал кубка, нам нечего терять, нужно бороться до последнего. Если вы проанализируете таблицу, то увидите, что в случае поражения нам придется думать о том, как попасть уже в другой турнир“, - заявил Терим на пресс-конференции.

Отметим, что после трех туров на счету турецкой команды всего один пункт.

Напомним, матч Реал - Галатасарай состоится сегодня, 6 ноября, в 22:00 по киевскому времени.