Зидан: Реалу необходима поддержка фанатов в трудную минуту

Французский специалист отметил, что не всегда получается показывать отличную игру с первых минут.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал предстоящий матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с Галатасараем.

“Я постоянно прошу болельщиков поддерживать нас в трудную минуту. Нужно понять, что далеко не каждый раз получается с первой минуты играть как надо. Поэтому Реалу сейчас просто необходима поддержка фанатов.

Матч с Галатасараем? Мы знаем, что надо делать. Я бы покинул свой пост, если бы не был уверен, что мы способны провести достойный поединок. Но мы все понимаем, что можем выиграть этот матч и пробиться в следующий раунд“, - цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Реал - Галатасарай состоится сегодня, 6 ноября, в 22:00 по киевскому времени.