Шахтер уступил Динамо Загреб в Юношеской лиге УЕФА

"Горняки" с минимальным счетом проиграли команде из Хорватии.

Донецкий Шахтер U-19 проиграл ровесникам из загребского Динамо в матче четвертого тура Юношеской лиги УЕФА.

Автором единственного гола стал полузащитник хорватской команды Томислав Кризманич.

Динамо З U-19 - Шахтер U-19 1:0

Голы: Кризманич, 61

Динамо З U-19: Кркалич - Хрвой, Шутало, Гвардиол, Юричич - Янкович (Юларджия, 73), Франич, Кризманич - Каррика (Юрчеч, 82), Шипош, Марин (Странпут, 90+1)

Шахтер U-19: Трубин - Якуба, Муравский, Козик (Капинус, 81) - Драмбаев (Рудаковский, 46), Судаков, Крысков (Кобилянский, 70), Очеретко (Кобак, 55) - Абдулаев, Бондаренко, Мудрик (Свитюха, 81)

Предупреждения: Марин - Судаков

После четырех туров “горняки“ занимают последнее место в группе с двумя пунктами. Динамо Загреб возглавляет таблицу, имея восемь очков в активе.