Главный тренер Зальцбурга: Холанд не витает в облаках
Молодой норвежец продолжает показывать классную игру на поле.
Главный тренер РБ Зальцбург Джесси Марш поделился мнением по поводу игры Эрлинга Холанда в текущем сезоне.
“Холанд должен продвигаться вперед шаг за шагом. Он замечательный игрок и хороший человек во всех смыслах.
Он не витает в облаках и должен продолжать в том же духе“, - приводит слова Марша официальный сайт УЕФА.
Отметим, что 19-летний норвежец забил сем голов в розыгрыше Лиги чемпионов.
Напомним, что Холанд признан лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов.
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