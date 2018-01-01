Главный тренер Зальцбурга: Холанд не витает в облаках

Молодой норвежец продолжает показывать классную игру на поле.

Главный тренер РБ Зальцбург Джесси Марш поделился мнением по поводу игры Эрлинга Холанда в текущем сезоне.

“Холанд должен продвигаться вперед шаг за шагом. Он замечательный игрок и хороший человек во всех смыслах.

Он не витает в облаках и должен продолжать в том же духе“, - приводит слова Марша официальный сайт УЕФА.

Отметим, что 19-летний норвежец забил сем голов в розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, что Холанд признан лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов.