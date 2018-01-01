Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Главный тренер Зальцбурга: Холанд не витает в облаках

Комментариев: 0
Молодой норвежец продолжает показывать классную игру на поле.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Главный тренер РБ Зальцбург Джесси Марш поделился мнением по поводу игры Эрлинга Холанда в текущем сезоне.

“Холанд должен продвигаться вперед шаг за шагом. Он замечательный игрок и хороший человек во всех смыслах.

Он не витает в облаках и должен продолжать в том же духе“, - приводит слова Марша официальный сайт УЕФА.

Отметим, что 19-летний норвежец забил сем голов в розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, что Холанд признан лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов.

Поделись:
Теги: Джесси Марш, Эрлинг Холанд, РБ Зальцбург, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь