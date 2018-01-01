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Тренер Динамо Загреб: Нас ждет судьбоносный матч

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В Загребе может все решиться.
Ненад Бьелица
Ненад Бьелица
Getty Images

Главный тренер Динамо Загреб Ненад Бьелица поделился мнением по поводу игры с Шахтером в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

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“Нас ждет судьбоносный матч. Футболисты в отличной форме как ментальной, так и физической. Они мотивированы и получают удовольствие от игры.

Соперник сильный и опытный, но у нас большое желание одержать победу.

Я хотел бы увидеть агрессивное Динамо, каким оно было в Харькове. Надеюсь на полную концентрацию. В прошлом матче в двух-трех эпизодах нам этого не хватило“, - рассказал Бьелица для Футбол NEWS.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо Загреб - Шахтер, которая начнется 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что также трансляция будет доступна на канале Футбол 1.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом является загребский клуб.

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Теги: Ненад Бьелица, Динамо Загреб, Шахтер Донецк, Лига чемпионов, футбол
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Источник: Футбол NEWS

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