Тренер Динамо Загреб: Нас ждет судьбоносный матч
Главный тренер Динамо Загреб Ненад Бьелица поделился мнением по поводу игры с Шахтером в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.
Читай также: Каштру - о матче с Динамо Загреб: Пока что ничего не решено ни для нас, ни для Аталанты
“Нас ждет судьбоносный матч. Футболисты в отличной форме как ментальной, так и физической. Они мотивированы и получают удовольствие от игры.
Соперник сильный и опытный, но у нас большое желание одержать победу.
Я хотел бы увидеть агрессивное Динамо, каким оно было в Харькове. Надеюсь на полную концентрацию. В прошлом матче в двух-трех эпизодах нам этого не хватило“, - рассказал Бьелица для Футбол NEWS.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо Загреб - Шахтер, которая начнется 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что также трансляция будет доступна на канале Футбол 1.
По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом является загребский клуб.
Полная версия правил