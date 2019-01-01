Видео дня: Милейшая реакция детей на появление Месси в подтрибунном помещении

Аргентинец осчастливил юных поклонников футбола перед матчем Лиги чемпионов.

Перед началом матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и Славией (0:0) случился милейший инцидент.

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Дети, которые сопровождают футболистов при выходе на поле, с нетерпением ожидали появления капитала каталонцев Лионеля Месси, выкрикивая имя кумира.

Отметим, что аргентинец по-настоящему осчастливил юных фанатов своим присутствием.

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