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Видео дня: Милейшая реакция детей на появление Месси в подтрибунном помещении

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Аргентинец осчастливил юных поклонников футбола перед матчем Лиги чемпионов.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Перед началом матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и Славией (0:0) случился милейший инцидент.

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Дети, которые сопровождают футболистов при выходе на поле, с нетерпением ожидали появления капитала каталонцев Лионеля Месси, выкрикивая имя кумира.

Отметим, что аргентинец по-настоящему осчастливил юных фанатов своим присутствием.

Смотрите также видео обзор матча Барселона - Славия.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Лионель Месси, вне игры
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