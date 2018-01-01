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Гасперини: Самый обидный матч случился в Милане, когда мы проиграли Шахтеру

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Аталанта хочет добиться положительного результата с Манчестер Сити.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мнением по поводу предстоящего матча с Манчестер Сити в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

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“С нетерпением жду хорошего матча против отличной команды. Нам очень важно добиться максимально хорошего результата. Ничья будет положительным результатом.

Самый обидный матч случился в Милане, когда мы проиграли Шахтеру. У нас есть время, чтоб исправить ситуацию.

Перед нами открыта и другая возможность. Если мы добьемся хорошего результата, то сможем продолжить борьбу за место в Лиге Европы,“ - цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Аталанта - Манчестер Сити, которая начнется 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии безоговорочным фаворитом являются подопечные Хосепа Гвардиолы.

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Теги: Джан Пьеро Гасперини, Аталанта, Манчестер Сити, Лига чемпионов, футбол
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