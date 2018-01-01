Гасперини: Самый обидный матч случился в Милане, когда мы проиграли Шахтеру

Аталанта хочет добиться положительного результата с Манчестер Сити.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мнением по поводу предстоящего матча с Манчестер Сити в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

Читай также: Агуэро: Первый год пребывания Гвардиолы был сложным для меня

“С нетерпением жду хорошего матча против отличной команды. Нам очень важно добиться максимально хорошего результата. Ничья будет положительным результатом.

Самый обидный матч случился в Милане, когда мы проиграли Шахтеру. У нас есть время, чтоб исправить ситуацию.

Перед нами открыта и другая возможность. Если мы добьемся хорошего результата, то сможем продолжить борьбу за место в Лиге Европы,“ - цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Аталанта - Манчестер Сити, которая начнется 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии безоговорочным фаворитом являются подопечные Хосепа Гвардиолы.