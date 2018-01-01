Жоау Мариу: Роналду на поле - зверь

Португалец не любит проигрывать.

Полузащитник Локомотива Жоау Мариу поделился мнением по поводу матча с Ювентусом в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Первый матч мы провели очень здорово. Матч в Москве будет складываться иначе. Мы будем играть дома, мы постараемся выйти и добиться положительного результата. Но мы просто сыграем с прекрасной командой. Сделаем все, чтобы провести матч на максимуме с Ювентусом.

Всегда приятно встречаться с Криштиану Роналду. Он потрясающий игрок, хороший друг и партнер по команде. Для меня огромная честь играть против него, и если выдается сыграть в Лиге чемпионов, здесь он все знает лучше

Ему очень не нравится проигрывать. Он не хочет проиграть. На поле он зверь, всегда старается показать максимум для своей команды. Даже если он проигрывает в двусторонке на тренировке - он уходит недовольным“, - сказал Мариу на пресс-конференции.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Локомотив - Ювентус, которая начнется 6 ноября в 20:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии безоговорочным фаворитом являются подопечные Маурицио Сарри.