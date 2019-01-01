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Динамо - ПАОК: видео онлайн трансляция матча Юношеской Лиги чемпионов

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Молодежная команда киевского Динамо примет ПАОК в рамках Юношеской Лиги УЕФА.

Динамо U-19 - ПАОК U-19: видео онлайн трансляция
Динамо U-19 - ПАОК U-19: видео онлайн трансляция
ФК Динамо Киев

В среду, 6 ноября, в Киеве, на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского состоится первый матч второго круга Юношеской Лиги УЕФА, в котором киевское Динамо примет греческий ПАОК. Поединок начнется в 17:00.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Динамо U-19 - ПАОК U-19:

Отметим, что Динамо U-19 в первом раунде разгромил Шкендию (8:0, 2:2), тогда как греческий ПАОК в первом раунде одолел ирландский Богемиан (1:1, 1:0).

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