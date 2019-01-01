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Тен Хаг - о матче с Челси: Мы стали жертвами судейских ошибок

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Арбитр встречи повлиял на результат матча.
Тен Хаг
Тен Хаг
Getty Images

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг прокомментировал ничейный результат в матче четвертого тура группового этапа против Челси (4:4) в Лиге чемпионов.

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“Нам нужно принять этот результат. Что есть – то есть. Этот матч выдался очень долгим для нас. Арбитр встречи сделал пару спорных решений. Как это было в первой встречи с Челси, так осталось и сейчас. 

Безусловно, Дэйли Блинд нарушил правила, когда получал вторую желтую карточку. Но перед этим был фол на нем. Если бы работал ВАР, это должны были увидеть и донести до арбитра встречи.

К счастью, мы все равно выстояли, все в наших руках. Но мы стали жертвами судейских ошибок.

Блинд и Велтман пропустят еще и следующий матч. УЕФА может отменить эти карточки, чтобы оправдать судейские ошибки“, - приводит слова Тен Хаг официальный сайт УЕФА.

Напомним, что арбитр матча удалил двоих игроков Аякса за одну минуту.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор поединка.

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Теги: Тен Хаг, Аякс, Челси, Лига чемпионов
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