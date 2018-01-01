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Хуммельс: Мы перекрыли кислород Интеру

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Немцы провели второй тайм наилучшим образом.
Матс Хуммельс
Матс Хуммельс
Getty Images

Защитник дортмундской Боруссии Матс Хуммельс прокомментировал победу над Интером (3:2) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

“После первого тайма мы говорили, что должны продолжать так же действовать с мячом, но больше обострять игру в чужой штрафной. Но мы представить не могли, что все закончится вот так.

Интер в первом тайме реализовал все свои моменты. Они сумели забить два мяча после двух моментов, а мы - нет.

После перерыва мы перекрыли им кислород. Во втором тайме показали чудесную игру“, - приводит слова Хуммельса официальный сайт УЕФА.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Матс Хуммельс, Боруссия Дортмунд, Интер, Лига чемпионов, футбол
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