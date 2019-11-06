Батшуайи пошутил над Кепой из-за автогола лицом

Бельгиец пригласил в свой клуб.

Нападающий Челси Миши Батшуайи прокомментировал автогол Кепы Аррисабалаги в матче четвертого тура Лиги чемпионов против Аякса (4:4).

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“Добро пожаловать в мемный клуб, бро“, - написал бельгиец на своей странице в Twitter.

Welcome to the memes club bro 🤝🤕 @kepa_46 https://t.co/MoMTzweWQC — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) November 6, 2019

Мяч залетел в ворота от лица вратаря после классного удара Хакими Зиеша.

Напомним, что бельгиец на Чемпионате мира - 2018 в России умудрился пнуть мяч в штангу, а мяч в ответ прилетел Батшуайи в лицо. Футболист саркастично ответил на свой поступок.

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