Батшуайи пошутил над Кепой из-за автогола лицом

Нападающий Челси Миши Батшуайи прокомментировал автогол Кепы Аррисабалаги в матче четвертого тура Лиги чемпионов против Аякса (4:4).

“Добро пожаловать в мемный клуб, бро“, - написал бельгиец на своей странице в Twitter.

Welcome to the memes club bro 🤝🤕 @kepa_46 https://t.co/MoMTzweWQC