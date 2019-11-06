Батшуайи пошутил над Кепой из-за автогола лицом
Бельгиец пригласил в свой клуб.
Нападающий Челси Миши Батшуайи прокомментировал автогол Кепы Аррисабалаги в матче четвертого тура Лиги чемпионов против Аякса (4:4).
Читай также: Форвард Лацио стал объектом насмешек в соцсетях, запутавшись в футболке, празднуя гол
“Добро пожаловать в мемный клуб, бро“, - написал бельгиец на своей странице в Twitter.
Welcome to the memes club bro 🤝🤕 @kepa_46 https://t.co/MoMTzweWQC— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) November 6, 2019
Мяч залетел в ворота от лица вратаря после классного удара Хакими Зиеша.
Напомним, что бельгиец на Чемпионате мира - 2018 в России умудрился пнуть мяч в штангу, а мяч в ответ прилетел Батшуайи в лицо. Футболист саркастично ответил на свой поступок.
Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.
Полная версия правил