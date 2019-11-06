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Батшуайи пошутил над Кепой из-за автогола лицом

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Бельгиец пригласил в свой клуб.
Кепа Аррисабалага
Кепа Аррисабалага
Getty Images

Нападающий Челси Миши Батшуайи прокомментировал автогол Кепы Аррисабалаги в матче четвертого тура Лиги чемпионов против Аякса (4:4). 

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“Добро пожаловать в мемный клуб, бро“, - написал бельгиец на своей странице в Twitter.

Мяч залетел в ворота от лица вратаря после классного удара Хакими Зиеша.

Напомним, что бельгиец на Чемпионате мира - 2018 в России умудрился пнуть мяч в штангу, а мяч в ответ прилетел Батшуайи в лицо. Футболист саркастично ответил на свой поступок.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Миши Батшуайи, Кепа Аррисабалага, Челси, Аякс, Лига чемпионов, футбол
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