Конте: Я в бешенстве. Интер дошел до своего предела

Главный тренер Интера будет разговаривать с руководством.

Главный тренер Интера Антонио Конте подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии (2:3). “Нерадзурри“ вели в счете на два мяча, однако после перерыва пропустили три мяча.

“Не хочу даже что-то говорить про игру во втором тайм, слишком много оправданий и так, а мне не хочется создавать еще. Надеюсь, этот матч разъяснит ситуацию тем, кто в этом нуждается.

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Это поражение выводит меня из себя, надеюсь, что и моих игроков тоже. Мы можем лишь работать, этим мы и занимаемся. Мне надоело повторять одно и тоже, надеюсь, что директор клуба выйдет на мое место.

Мы сумели показать, что можем создать проблемы каждому если находимся в форме, но у нас есть футболисты, которые нуждаются в паузе. Мне надоело это говорить. Второй тайм показали полную картину происходящего.

Я просто в бешенстве, поскольку мы не можем сделать больше. Мы дошли до своего предела. Нам нужно новое“, - цитирует Конте Football Italia.

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