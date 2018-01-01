Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Конте: Я в бешенстве. Интер дошел до своего предела

Комментариев: 0
Главный тренер Интера будет разговаривать с руководством.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии (2:3). “Нерадзурри“ вели в счете на два мяча, однако после перерыва пропустили три мяча.

“Не хочу даже что-то говорить про игру во втором тайм, слишком много оправданий и так, а мне не хочется создавать еще. Надеюсь, этот матч разъяснит ситуацию тем, кто в этом нуждается.

Читай также: Кандрева: Вместе с Конте мы сможем далеко зайти

Это поражение выводит меня из себя, надеюсь, что и моих игроков тоже. Мы можем лишь работать, этим мы и занимаемся. Мне надоело повторять одно и тоже, надеюсь, что директор клуба выйдет на мое место.

Мы сумели показать, что можем создать проблемы каждому если находимся в форме, но у нас есть футболисты, которые нуждаются в паузе. Мне надоело это говорить. Второй тайм показали полную картину происходящего.

Я просто в бешенстве, поскольку мы не можем сделать больше. Мы дошли до своего предела. Нам нужно новое“, - цитирует Конте Football Italia.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Поделись:
Теги: Антонио Конте, Интер, Лига чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь