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Лэмпард - о матче с Аяксом: Это было безумием

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Англичанин не может проанализировать игру.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничейный результат матча Лиги чемпионов против Аякса (4:4). 

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“Я не могу ничего рассказать по поводу игры. Что тут можно анализировать, безумный матч, думаю, мы здесь, чтобы развлекать людей. Каждый, кто смотрел игру, должен сказать: “Вот это футбол“. 

Я не думаю, что участвовал в такой игре, как эта. Два автогола в первом тайме сильно повлияло на нас. Я говорил в перерыве, что будет 3:3 или 4:4, мы были в игре.

Мы остро атаковали, и я чувствовал, что мы сможем добавить в атаке. В целом я не доволен, это Лига чемпионов, и мы допустили слишком много ошибок.

Самое большое удовольствие - это настрой, который показал весь стадион. Не могу рассуждать о красных карточках, я действительно не видел, почему они были показаны.

В перерыве я согласился бы на ничью. Ожидал где-то 10 минут дополнительного времени, не знаю, почему их было всего четыре“, - приводит слова Лэмпарда BBC.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Челси, Аякс, Лига чемпионов
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