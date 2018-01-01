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Молодой защитник Челси побил рекорд Роббена в матче против Аякса

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Рис Джеймс превзошел достижение легендарного нидерландского вингера.
Рис Джеймс
Рис Джеймс
Getty Images

Молодой защитник Челси Рис Джеймс установил новый рекорд “синих“ в Лиге чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, Джеймс стал самым молодым автором гола Челси в еврокубковом турнире. В матче против Аякса англичанин вышел на поле после перерыва и отметился взятием ворот на 74-й минуте встречи, сделав счет в поединке равным.

Рис забил гол в возрасте 19 лет и 332 дня. Ранее самым молодым автором гола Челси в ЛЧ был Арьен Роббен - в 20 лет и 284 дня он поразил ворота московского ЦСКА.

Напомним, Челси в сумасшедшем матче сотворил камбэк, вырвав у Аякса ничью (4:4).

Вашему вниманию видео голов и обзор данного поединка.

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Теги: Челси, Аякс, Лига Чемпионов, футбол, рекорд
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